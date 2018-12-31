محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تواصل حملات إزالة المخالفات والمظاهر العشوائية بمديريات أمانة العاصمة صنعاء - سبأ:

يواصل مكتب الأشغال العامة بأمانة العاصمة وفروعه بالمديريات، حملات تنظيم الشوارع الرئيسية وإزالة المخالفات والمظاهر العشوائية.



واطلع وكيل أمانة العاصمة المساعد لقطاع الأشغال والمشاريع المهندس عبدالكريم الحوثي, ووكيل نيابة مديريتي الثورة وبني الحارث عبدالله مقيرح، ومدير مكتب الأشغال بالأمانة المهندس عبدالسلام الجرادي، اليوم على سير أعمال إزالة المخالفات والمظاهر المشوهة ضمن حملة التي ينفذها مكتب الأشغال بمديرية الثورة.



كما أطلعوا على رفع السيارات من الشوارع الخاصة بمعارض السيارات في شارع الجامعة والقاهرة، حيث تم إغلاق بعض المعارض المخالفة بعد إخطارهم بإشعارات مسبقة بعدم استخدام الشارع، وكذا رفع السيارات الخردة من عدد من شوارع وأحياء مديرية الثورة.



وأشادوا بجهود مكتب الأشغال وفروعه بالمديريات في الحفاظ على المظهر العام لشوارع الأمانة وبما يسهم في الحد من الاختناقات المرورية .. مؤكدين أهمية استمرار الحملات في إزالة كافة العشوائيات والمظاهر المشوهة.



رافقهم نائب مدير مكتب الأشغال بالأمانة عبدالحميد شمسان ونائب منطقة الأشغال بالثورة المهندس عبدالقادر الديلمي ونائب مدير الرقابة بالأمانة المهندس احمد المشرقي.

سبأ [31/ديسمبر/2018]سبأ