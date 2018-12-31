محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تدشين برنامج مراقبة جودة المياه بتعز تعز - سبأ:

دشن وكيل محافظة تعز للشؤون الفنية طه همام البريهي برنامج مراقبة جودة مياه الشرب والذي تنفذه الهيئة العامة للموارد المائية بدعم اليونيسيف.



يهدف البرنامج الذي يستمر شهر، الرقابة على آبار مياه الشرب العامة والخاصة ومحطات تحلية المياه ومصانع الثلج ونقاط بيع المياه وخزانات السبيل للحد من انتشار وباء الكوليرا.



وفي التدشين أكد الوكيل البريهي أهمية إستهداف المديريات التي يتركز فيها الوباء وإجراء إختبارات نوعية للمياه والتأكد من مدى صلاحيتها للشرب.



وأشاد بدور هيئة الموارد المائية بالمحافظة في الرقابة على المياه .. مثمناً دعم منظمة اليونيسيف في هذا الجانب بما يضمن الحد من إنتشار وباء الكوليرا خاصة في ظل الظروف الراهنة جراء استمرار العدوان والحصار.



من جانبه أوضح مدير فرع الموارد المائية جمال جميل أن البرنامج يأتي في إطار جهود وزارة المياه والبيئة ممثلة بالهيئة العامة للموارد المائية بدعم اليونيسيف لمكافحة الكوليرا.



وأشار إلى أن ثلاث فرق ميدانية تقوم بمراقبة المحطات والآبار والخزانات الخاصة بمياه الشرب وأخذ العينات وفحصها للتأكد من مدى مطابقتها للاشتراطات الصحية ومعايير السلامة وكذا اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.



ونوه بتعاون قيادة السلطة المحلية بالمحافظة بشأن قضايا ومشاكل المياه.

سبأ [31/ديسمبر/2018]سبأ