محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل قتلى وجرحى سعوديين ومرتزقة في عملية هجومية بنجران نجران - سبأ:

قتل وجرح عدد من الجنود السعوديين ومرتزقتهم اليوم ودمرت آلية في عملية هجومية لوحدات من الجيش واللجان الشعبية بقطاع نجران.



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن وحدات من رجال الجيش واللجان الشعبية نفذت عملية هجومية على مواقع العدو السعودي والمرتزقة في بمربع الحماد، ما أدى إلى مصرع وجرح عدد من الجنود السعوديين والمرتزقة بينهم قيادات.



وأشار المصدر إلى أن وحدة الهندسة دمرت آلية عسكرية أثناء عملية الإغارة بعبوة ناسفة أدت إلى مصرع وجرح من كان على متن الآلية .

سبأ [31/ديسمبر/2018]سبأ