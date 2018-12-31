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آخر تحديث: الإثنين، 31 - ديسمبر - 2018 الساعة 06:00:55م
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أمنية ذمار تناقش جهود تعزيز الأمن والاستقرار
[31/ديسمبر/2018]
ذمار - سبأ:

ناقشت اللجنة الأمنية بمحافظة ذمار في اجتماعها اليوم برئاسة المحافظ محمد حسين المقدشي رئيس اللجنة، جهود تعزيز الأمن والاستقرار والسكينة العامة في المحافظة والمديريات.


وخلال الاجتماع الذي حضره وكيل المحافظة محمود الجبين وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية .. حث المحافظ المقدشي على تضافر الجهود لتعزيز الأداء والعمل بروح الفريق الواحد لتنفيذ المهام وتعزيز جهود الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي وتماسك الجبهة الداخلية.

وأكد أهمية دور الأجهزة الأمنية في ظل محاولات العدوان التي تستهدف النسيج الاجتماعي وزعزعة الأمن والاستقرار بالمحافظة.

وأشاد بجهود مختلف الأجهزة والوحدات الأمنية والعسكرية في الحفاظ على الأمن والاستقرار وضبط الجريمة .. مؤكدا أهمية تعزيز التنسيق بين الوحدات والأجهزة الأمنية لتلافي أي قصور وبما يعزز من الأداء الأمني خلال المرحلة الراهنة.

وكان مدير أمن المحافظة العميد علي صالح الحربي، أشار إلى الجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار .. مؤكدا أهمية تعزيز التنسيق بين السلطة المحلية والأجهزة الأمنية لتعزيز الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي.

سبأ
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