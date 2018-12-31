محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تدشين الخطة الأمنية للعام 2019م بتعز تعز - سبأ:

دشنت بمحافظة تعز الخطة الأمنية للعام 2019م بحضور القيادات الأمنية في المحافظة.



وفي التدشين استعرض مدير أمن المحافظة العميد عبدالخالق الجنيد الإنجازات التي حققتها الأجهزة الأمنية خلال العام 2018م.



وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية بتعز أفشلت العديد من محاولات العدوان عبر أدواته زعزعة أمن واستقرار المحافظة.



وحث العميد الجنيد ضباط وأفراد الأجهزة الأمنية على التحلي باليقظة وتعزيز مستوى الأداء الأمني وضبط كل من تسول له نفسه المساس بالأمن والاستقرار .. مشددا على ضرورة التعامل بحزم في مكافحة الجريمة بكافة أشكالها.



وأكد أهمية التنسيق بين الوحدات الأمنية والقضائية لترسيخ الأمن والاستقرار وتعزيز الثقة بين الأجهزة الأمنية والمجتمع بما يكفل إنجاح الخطة الأمنية وإفشال مخططات العدوان .. منوها بصمود الأجهزة الأمنية رغم شحة الإمكانيات جراء استمرار العدوان والحصار.



حضر التدشين نائب مدير الأمن العقيد عبد الحكيم الحنسري وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية.

سبأ [31/ديسمبر/2018]سبأ