محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير الشئون الاجتماعية يتفقد سير أنشطة مؤسسة السرطان صنعاء - سبأ:

تفقد وزير الشئون الاجتماعية والعمل عبيد سالم بن ضبيع اليوم سير أنشطة مؤسسة السرطان.



واطلع الوزير بن ضبيع ومعه رئيس لجنة الشئون الاجتماعية والعمل بمحلي أمانة العاصمة حمود النقيب على الأعمال التي تقوم بها المؤسسة لمكافحة السرطان والأورام للمواطنين من مختلف المحافظات.



وزار بن ضبيع والنقيب ومعهما عضو مجلس إدارة المؤسسة حسن الكبوس ومدير عام المؤسسة محمد الآنسي، مركز التشخيص المبكر للأورام والذي يقدم خدمات للمحتاجين من الجنسين واكتشاف الأورام في مراحلها الأولى، فضلا عن تقديم عملية التوعية للمواطنين وخدمات طبية مجانية.



تفقد الزائرون سكن النزلاء من المرضى من مختلف المحافظات .



وأشاد وزير الشؤون الإجتماعية والعمل بمستوى خدمات مؤسسة السرطان والدعم السخي الذي يقدمه رجال الأعمال للمؤسسة بما يخدم مختلف شرائح المجتمع سيما الفئات الفقيرة.



وحث رجال الأعمال على تبني مثل هذه المشاريع التي تلبي حاجة المجتمع سيما في ظل الظروف الاستثنائية جراء العدوان على اليمن بقيادة السعودية والإمارات .



وأكد الوزير بن ضبيع دعم الوزارة ووقوفها إلى جانب مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني التي تقدم العون والمساعدة للمجتمع والفئات المحتاجة.

سبأ [31/ديسمبر/2018]سبأ