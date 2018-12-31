محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إختتام تدريب فريق الطوارئ والإستجابة لإدارة الحالات بالمحويت المحويت - سبأ:

إختتم فرع إتحاد نساء اليمن بالمحويت اليوم دورة تدريبية خاصة ببناء قدرات فريق الطوارئ للإستجابة وإدارة الحالات ضمن مشروع أمن وحماية المرأة.



هدفت الدورة في ثلاثة أيام بتمويل صندوق الأمم المتحدة للسكان، تعزيز قدرات عشر متدربات من مختلف مديريات المحافظة في مبادئ العمل الإنساني وجوانب التعامل مع الفئات الضعيفة في المجتمع أثناء أي تهديدات أو حالات عنف تستدعي تدخل فريق الاستجابة لإدارة وتأهيل الضحايا.



وأوضحت رئيسة فرع الإتحاد بالمحافظة إبتسام الصنعاني أن الدورة هدفت لإكساب المتدربات مفاهيم إرشادية لمواجهة حالات الكوارث أثناء الطوارئ وآلية حماية المستهدفين خاصة المرأة من العنف والتهديدات المحتملة.



وأشارت إلی أن الدورة تكمن أهميتها في إيجاد قدرات نوعية ومهارات إحترافية لفريق الطوارئ وتعزيز دوره في العمل الإنساني وإكتشاف طرق وأساليب هادفة لإدارة وإنقاذ الحالات المستهدفة.



وأكدت الصنعاني أن الدورة تأتي تتويجا لسلسلة دورات نوعية متخصصة ينفذها المكتب التنفيذي لإتحاد نساء اليمن في مختلف المحافظات في إطار أنشطة وبرامج دعم ومناصرة قضايا المرأة ومناهضة العنف ضدها.



واستعرضت التطبيقات والنماذج العملية لنطاق تدخلات فريق الطوارئ وتحديد مواقع الاستجابة الطارئة ومعايير إدارة حالات معينة للعنف القائم علی أساس النوع الاجتماعي.



وحثت رئيسة فرع إتحاد نساء المحويت علی مراجعة التدريبات المتعلقة بمبادئ العمل الإنساني والاطلاع علی نماذج من التطبيقات المستخدمة في عدة دول بما يعزز من الثقافة العامة لممارسة العمل أثناء الطوارئ.



وأشادت بإستمرار دعم صندوق الأمم المتحدة للسكان للأنشطة والبرامج المتعلقة بقضايا المرأة والطفل خصوصا في ظل تداعيات الوضع الراهن .. مثمنة جهود قيادة المكتب التنفيذي لإتحاد نساء اليمن وحضورها الفاعل في مختلف المجالات.

سبأ [31/ديسمبر/2018]سبأ