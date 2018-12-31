محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تشغيل 13 كرسي في مركز الغسيل الكلوي بهيئة مستشفى ذمار العام ذمار - سبأ:

افتتح محافظ ذمار محمد حسين المقدشي اليوم التوسعة الجديدة بمركز الغسيل الكلوي بهيئة مستشفى ذمار والتي شملت تشغيل 13 كرسي لجلسات الغسيل الكلوي بتمويل اللجنة الدولية للصليب الأحمر.



وفي الافتتاح الذي حضره نائب مدير الهيئة للشؤون الفنية الدكتور عمار المهدي ورئيس لجنة الخدمات بمحلي المحافظة أحمد الحيجنة .. أكد المحافظ المقدشي أهمية توسعة الأسرة لجلسات الغسيل لاستيعاب المرضى في قائمة الانتظار .. مشيدا بدور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تشغيل الأجهزة المتوقفة وتوفير الأدوية والمحاليل الخاصة بجلسات الغسيل.



وأشار إلى أهمية تضافر الجهود لدعم مركز الغسيل الكلوي للتخفيف من معاناة مرضى الفشل الكلوي وانتظام جلسات الغسيل .. مؤكدا استعداد السلطة المحلية دعم المركز وفقا للإمكانيات المتاحة.



فيما أشار منسق وحدة الطوارئ بالمحافظات الوسطى فهد المروني إلى أن افتتاح التوسعة الجديدة يأتي ضمن اهتمامات وزارة الصحة الطارئ بمراكز الغسيل الكلوي ومرضى السرطان للتخفيف من معاناتهم خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.



من جانبه أوضح رئيس مركز الغسيل الدكتور محمد رقبان أن تشغيل 13كرسي غسيل إلى جانب 12 كرسي تعمل بالمركز سيساعد في تغطية جلسات الغسيل للمرضى المسجلين في قائمة الانتظار.. مشيرا إلى أن المركز يقدم خدمات لأكثر من 200 مريض بالفشل الكلوي.



وثمن دعم اللجنة الدولية للصليب الأحمر للمركز بالمحاليل والأدوية اللازمة لجلسات الغسيل وتغطية مستحقات العاملين في المركز لمدة عام.



وكان مدير عام هيئة مستشفى ذمار العام الدكتور جمال الشامي أوضح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن التوسعة الجديدة تأتي في إطار المنحة المقدمة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر بخمسة آلاف جلسة غسيل كلوي.



ولفت إلى أن ثمانية كراسي ما تزال متوقفة وبحاجة لدعم لتشغيلها .. مشيدا بمبادرة الصليب الأحمر في توفير احتياجات المركز والإسهام في التخفيف من معاناة المرضى.



ودعا الشامي المنظمات الدولية المعنية بالصحة التدخل ودعم جهود الهيئة لتشغيل الطوارئ التوليدية والعناية المركزة وقسم الجراحة وتوفير أدوية ومستلزمات طبية لاستمرار تقديم الخدمات الطبية والصحية في مختلف الأقسام.

سبأ [31/ديسمبر/2018]سبأ