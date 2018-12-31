وزير التعليم الفني يرأس اجتماعا لعمداء كليات المجتمع الخاصة

صنعاء - سبأ:

ناقش مجلس عمداء كليات المجتمع الخاصة في اجتماعه اليوم بكلية الجزيرة بصنعاء برئاسة وزير التعليم الفني والتدريب المهني غازي احمد على محسن عددا من المواضيع المتعلقة بتطوير العملية التعليمية بالكليات الخاصة .





واستعرض الاجتماع الذي حضره نائب وزير التعليم الفني الدكتور خالد الحوالي ورئيس الجهاز التنفيذي لكليات المجتمع الدكتور عبدالرحمن جامل وعمداء كليات المجتمع الحكومية, ماتم انجازه في مشروع تطوير المناهج في كليات المجتمع والتصورات المستقبلية للمشروع.





كما جرى في الاجتماع مناقشة سير عمل التنسيق والقبول والطاقة الاستيعابيه للكليات, بالإضافة الى اليات معالجة أوضاع النازحين من كليات المجتمع بالحديده واجراء عملية المقاصصه لهم في الكليات الأخرى.







واستمع الاجتماع الى شرح عن مستوى الأداء بالكليات و الصعوبات التي تعيق سير العملية التعليمية والمتطلبات والاحتياجات التي من شأنها تطوير العمل والاداء.



وفي الاجتماع أكد وزير التعليم الفني حرص الوزارة على توفير متطلبات واحتياجات كليات المجتمع الحكومية في ضوء الإمكانيات المتاحة نظرا للظروف التي يمر بها الوطن جراء العدوان ولما من شأنه الارتقاء بالعملية التعليمية بالكليات وتحقيق المصلحة العامة.







كما اكد على ضرورة استكمال مشروع تطوير المناهج بكليات المجتمع وامكانية رفع الطاقة الاستيعابيه في حال كان الإقبال كبير, لافتا الى ضرورة إيجاد تخصصات نوعية تواكب المرحلة والعصر.







ووجه بتكليف لجنة برئاسة نائب وزير التعليم الفني الدكتور خالد الحوالي تتولى توزيع الطلاب النازحين من المحافظات ضمن المؤسسات التدريبية الحكومية والخاصة.



من جانبه شدد نائب وزير التعليم الفني على اهميه دور عمداء الكليات في رفع مستوى الأداء وتقديم الرؤى والمقترحات حول تطوير العمل التعليمي والإداري والفني.



ولفت إلى أهمية تعزيز العلاقة مع القطاع والمنظمات المانحة لدعم برامج وانشطه قطاع التعليم الفني والمهني وخاصة بالمعاهد التقنية وكليات المجتمع, مؤكدا على ضرورة متابعة وتقييم الأداء في كليات المجتمع الحكومية بصورة مستمرة.

[31/ديسمبر/2018]سبأ