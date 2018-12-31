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آخر تحديث: الإثنين، 31 - ديسمبر - 2018 الساعة 04:26:45م
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محافظ ذمار يتفقد العمل في فرع هيئة الأراضي والمساحة
[31/ديسمبر/2018]
ذمار - سبأ:

تفقد محافظ ذمار محمد حسين المقدشي، اليوم، سير العمل في فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بالمحافظة.

وخلال الزيارة أكد المحافظ المقدشي على أهمية تضافر الجهود لتعزيز دور المكتب في الحفاظ على أراضي الدولة وحمايتها من الاعتداءات.

ولفت إلى أهمية توفير معدات لفرع الهيئة لتنفيذ المهام التي يضطلع بها وإزالة المخالفات والحفاظ على المواقع المخصصة للخدمات العامة .

وشدد على منع أي تعديل في المخططات العمرانية أو نقل مواقع الخدمات من مواقعها المسقطة في المخططات، والعمل على إنزال مخططات للمواقع التي تشهد توسعا عمرانيا في أطراف المدينة.

وحث على تحصيل الموارد العامة وفق القانون والانضباط الوظيفي وتكوين قاعدة بيانات خاصة بالفرع.

وكان مدير المكتب محمد شرف عباد ونائباه عبداللطيف السنباني ومحسن عبدالعزيز أكدا استعداد طاقم العمل مضاعفة الجهود لتعزيز دور المكتب والحفاظ على أراضي وعقارات الدولة.

سبأ
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