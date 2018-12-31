محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اختتام دورة تدريب مدربات قبالة بذمار ذمار - سبأ:



اختتمت بذمار اليوم الدورة التدريبية الخاصة بمدربات القبالة للحد من الوفيات بين الأمهات والمواليد والتي نفذتها شبكة رياحين بالتنسيق مع هيئة مسشتفى ذمار العام بدعم من منظمة "ماري استوبس" .



وخلال الاختتام، أكد محافظ ذمار محمد حسين المقدشي أهمية صقل مهارات مدربات القبالة في المديريات وتطبيق ما تلقينه في الدورة على الواقع العملي بما يسهم في رفع كفاءة القبالات والاهتمام بصحة الأم والطفل .



وأشار إلى اهمية توسع القطاع الصحي في تقديم الرعاية الصحية في المناطق النائية واستغلال الدعم المقدم من المنظمات في تشغيل المستشفيات والوحدات الصحية في الأرياف للتخفيف من معاناة المجتمع والمرضى في ظل الظروف الصعبة الراهنة.



وأشاد بدور القابلات في الحد من الوفيات بين المواليد والأمهات وتقديم الخدمات الصحية للأسر في مختلف المديريات ..مؤكداً اهتمام السلطة المحلية بالقطاع الصحي لاهميتة لصحة وسلامة المجتمع .



فيما أوضحت مدربة الدورة إجلال السماوي أن الدورة التي استمرت خمسة أيام شملت معارف ومهارات في مجال صحة الأم وعمل القابلات بهدف الحد من وفيات الأمهات والمواليد .



وبينت أن الدورة تضمنت أيضا دعم القابلات في عدد من المديريات بفتح عيادات خاصة بهن وتزويدها بالادوات الطبية والأثاث بتمويل من منظمة ماري استوبس بما يمكنهن من تقديم الخدمات الصحية للمجتمع.



حضر الاختتام رئيس لجنة الخدمات بالمجلس المحلي بالمحافظة احمد الحيجنة ونائب مدير هيئة مستشفى ذمار العام للشؤون الفنية الدكتور عمار المهدي .

سبأ [31/ديسمبر/2018]سبأ