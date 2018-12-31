محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تنفيذي ذمار يناقش آليات تحسين الأداء الخدمي ذمار - سبأ:

ناقش المكتب التنفيذي بمحافظة ذمار في اجتماعه اليوم برئاسة المحافظ محمد حسين المقدشي، مستوى الآداء الخدمي وخطط الاحتياجات الإنسانية.



واستعرض الاجتماع، الذي حضره وكلاء المحافظة محمود الجبين وجمال معوضة وعباس العمدي وقيادات وأعضاء السلطة المحلية ومستشاو المحافظ وعدد من مدراء المديريات، تقريري فرع شركة النفط ومكتب الضرائب وبيانات نظام المتابعة والتقييم التابع للإدارة العامة للمعلومات والإحصاء بديوان المحافظة.



وفي الاجتماع أشار المحافظ المقدشي إلى أهمية تكامل الجهود والعمل كفريق واحد لتحسين أداء المكاتب التنفيذية والخدمية والارتقاء بخدماتها المقدمة للمواطنين.



وثمن جهود المكتب التنفيذي والسلطات المحلية بالمديريات خلال الفترة الماضية.. داعيا لمضاعفة الجهود لتلبية احتياجات المجتمع من الخدمات الأساسية والمشاريع الضرورية.



وحث الجميع على الاضطلاع بالمسئولية خلال المرحلة الراهنة والحفاظ على الانجازات التي تحققت في مختلف المجالات.. لافتا إلى أهمية استمرار المتابعة للوضع التمويني والرقابة على الأسعار وضبط المخالفات وإحالتها للجهات لمختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية.



وأكد أهمية مضاعفة الجهود لتنمية الإيرادات وضبط الاختلالات وتحصيل كافة الأوعية الإيرادية وفق القانون وبما يسهم في توفير الحد الادني من المتطلبات اللازمة لاستمرار تقديم الخدمات الأساسية.



وشدد على أهمية اعداد الدراسات والخطط لاستيعاب المبالغ المرصودة للمشاريع والدعم المقدم من المنظمات واستغلالها لما يخدم المحافظة ويلبي احتياجات المواطن.. موجها المكاتب المرتبطة بعمل المنظمات بتقديم دراسات نموذجية قابلة للتنفيذ لاستقطاب الدعم وتنفيذ مشاريع تلامس احتياجات المجتمع في مختلف القطاعات.



وحث على التنسيق والمتابعة لاستكمال مشاريع الطرق الجاري تنفيذها بالمحافظة.. مشيراً إلى أنه سيتم البدء قريبا بتنفيذ مشاريع ترميم وصيانة عدد من الشوارع الرئيسة والفرعية بعاصمة المحافظة بتمويل من البنك الدولي..



وأشاد محافظ ذمار بجهود وزارة الأشغال العامة وصندوق صيانة الطرق في استقطاب الدعم وتنفيذ أعمال الصيانة والترميم لمشاريع الطرق بالمحافظة.



ودعا المحافظ المقدشي أبناء المحافظة إلى مزيد من التلاحم للحفاظ على الأمن والاستقرار والسكينة العامة وتعزيز قيم الإخاء والتسامح والتكافل الاجتماعي ونبذ الخلافات والتصدي لمثيري الفتن والصراعات والتعاون لحل وإنهاء كافة القضايا الاجتماعية.



وأكد أهمية الثبات والصمود واستمرار التحشيد ورفد الجبهات بالرجال والمال والعتاد وقوافل الدعم وتعزيز وحدة الصف وعوامل الصمود في مواجهة العدوان.



فيما أشار وكيل المحافظة عباس العمدي إلى أهمية تضافر الجهود لتجاوز التحديات التي فرضها العدوان والحصار والعمل لتوفير الخدمات الضرورية والتخفيف من معاناة المواطنين في ظل الظروف المعيشية الصعبة.. مؤكدا على ضرورة اسهام الجميع بفاعلية في التحشيد والتعبئة العامة ورفد الجبهات بالرجال وقوافل الدعم لتعزيز صمود المرابطين في جبهات العزة والكرامة لمواجهة العدوان والتصدي لمخططاته.



وخلال الاجتماع تم تكريم مدير عام الموارد المالية بديوان المحافظة ناجي علي السنحاني ومدير مكتب المالية عبدالله الثلايا ومدير المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي المهندس طه الهندي ومدير فرع هيئة الموارد المائية عبدالحكيم وهبي لدورهم في تنمية الإيرادات والتنسيق مع المنظمات والحفاظ على الحوض المائي.



وكان الاجتماع استعرض محضر اجتماعه السابق وأقره.

سبأ [31/ديسمبر/2018]سبأ