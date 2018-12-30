محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل لقاء بصنعاء يناقش دور القطاع الطبي الخاص في استمرار الخدمات الصحية صنعاء ـ سبأ:

أكد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل اليوم أهمية إعادة ثقة المواطن بالطبيب اليمني والمستشفيات الحكومية والخاصة.



وأشار الدكتور المتوكل خلال اللقاء السنوي حول دور القطاع الطبي الخاص في استمرار تقديم الخدمات الصحية في ظل استمرار العدوان والحصار، إلى ضرورة تكاتف الجهود من أجل تجويد وتحسين الخدمات المقدمة للمرضى.



ولفت في اللقاء الذي ضم قيادة اتحاد المستشفيات الخاصة ومدراء وممثلي المستشفيات الخاصة بأمانة العاصمة والمحافظات إلى أن العام 2019م سيكون عام لشمولية الخدمات الطبية ونوعيتها. منوهاً بصمود القطاع الصحي وكوادره رغم ما تعرض له من عدوان وقدرته على الحفاظ على ما تبقى من الخدمات وتحسينها للتخفيف من معاناة المواطنين.



وثمن وزير الصحة دور المستشفيات الخاصة خلال الفترة الماضية ومساهمتها في تخفيف الضغط على المستشفيات الحكومية. مؤكداً استعداد الوزارة تقديم كافة التسهيلات ومعالجة الصعوبات التي تعيق عمل المستشفيات الخاصة.



وجدد الدكتور المتوكل أهمية تعزيز الشراكة والتكامل بين الوزارة والاتحاد في تقديم خدمات أفضل للمرضى ومراعاة ظروف المواطنين.



من جانبه أشار أمين العاصمة حمود عباد إلى أهمية اللقاء الذي ينعقد في ظروف صعبة تتطلب تعزيز قدرات القطاع الصحي العام والخاص، مؤكداً أهمية مراعاة ظروف المواطنين المعيشية واستغلال الظروف التي تمر بها البلاد للتراحم والتعاطف والتعامل الإنساني مع المرضى وتسهيل تقديم الخدمات.



ولفت إلى أن أمانة العاصمة بالتعاون مع وزارة الصحة ستعمل على الوقوف مع القطاع الصحي العام والخاص لتجويد وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وتذليل الصعوبات التي تواجه سير العمل.



وحث المستشفيات الخاصة على تجويد الخدمات الطبية وتوسيع النشاط الاجتماعي من خلال إقامة المخيمات المجانية في مختلف التخصصات لتخفيف معاناة المواطنين.



وثمن أمين العاصمة الدور الذي يقوم به وزير الصحة الدكتور طه المتوكل وتقييمه ومتابعته الحثيثة للمستشفيات العامة والخاصة بهدف الارتقاء بالخدمات الطبية والصحية وتقديمها بشكل أفضل للمواطنين.



فيما أكد وكيل وزارة الصحة العامة والسكان لقطاع الخدمات الدكتور عبدالعزيز الديلمي أهمية اللقاء في تقييم أداء العمل وتلافي القصور خلال الفترة الماضية، مثمناً دور المستشفيات الخاصة في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين والجرحى وأسر الشهداء وتقديم المنح المجانية رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.



ولفت إلى أن العام 2019م سيكون عام بناء القدرات والكوادر الصحية، مشيراً إلى ما قامت به الوزارة من فتح مساقات في معظم التخصصات الطبية كالطوارئ والعناية المركزة والتعقيم والجراحة والترشيد الدوائي كما ستعمل على إصدار الدليل الدوائي وتطبيق معايير الجودة.



وأعرب الدكتور الديلمي عن أمله في أن تلتزم المستشفيات الخاصة والعامة بمعايير الجودة للارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمرضى.



بدورهما أكد مدير عام مكتب الصحة بأمانة العاصمة الدكتور مطهر المروني ومدير عام إدارة المنشئات الخاصة بالوزارة الدكتور عبدالله شديق أهمية اللقاء في تعزيز الشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص للحفاظ على استمرار وتحسين الخدمات الصحية للمواطنين.



وأشارا إلى أن القطاع الصحي الخاص شريك أساسي في تقديم الخدمات الصحية إلى جانب القطاع العام. مستعرضين التحديات التي واجهت القطاع الصحي .. مؤكدين السعي إلى تحسين الخدمات خاصة في الطوارئ والعناية المركزة والأمومة والطفولة ومواجهة الأوبئة وغيرها من الأمراض.



فيما اعتبر رئيس اتحاد المستشفيات الخاصة غلاب الجبلي اللقاء مؤشر إيجابي لاهتمام قيادة وزارة الصحة بالقطاع الطبي والارتقاء بالخدمات الصحية في ظل الظروف التي تمر بها البلاد. لافتاً إلى أن القطاع الطبي الخاص مكمل للقطاع العام.



وأوضح أن القطاع الصحي الخاص قدم أفضل ما يمكن تقديمه في ظل الأوضاع التي تمر بها البلاد. مستعرضا التحديات التي تواجه المستشفيات الخاصة، مؤكدا أهمية تكاتف جهود الجميع لحل تلك التحديات بما يسهم في تجويد الخدمات الطبية.



وناقش اللقاء الذي حضره وكيل وزارة الصحة لقطاع التخطيط الدكتور نشوان العطاب الوضع الصحي ودور القطاع الطبي الخاص في استمرار تقديم الخدمات الصحية.



وتطرق إلى الصعوبات التي تواجه المستشفيات الخاصة نتيجة الوضع الصحي في اليمن وتأثره في جميع جوانبه جراء العدوان والحصار.

سبأ [31/ديسمبر/2018]سبأ