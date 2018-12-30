عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل التحالف الدولي : غاراتنا بسوريا والعراق (ربما) قتلت 15 مدنيا بطريق الخطأ واشنطن – سبأ :

أعلن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد داعش أن الغارات التي تنفذها قواته في كل من سوريا والعراق ربما تكون قد أسفرت في الفترة الأخيرة عن مصرع 15 مدنيا بشكل غير متعمد.



وبينت قوة المهام المشتركة لعملية العزم الصلب التي ينفذها التحالف في بيان اصدرته ان ذلك يأتي في إطار استكمال التحالف الدولي تقييم 194 تقريرا مفتوحا من الأشهر السابقة.



وذكر البيان ان قوة المهام تلقت 15 تقريرا جديدا عن خسائر بشرية محتملة نتيجة الغارات الجوية التي كان ثلاثة منها "من المفترض أن تكون ذات مصداقية "وأدت إلى مقتل 15 من المدنيين بشكل غير متعمد.



ووفقا للبيان فقد أجرى التحالف في الفترة بين أغسطس 2014 ونهاية نوفمبر 2018 ما مجموعه 31 ألفا و406 غارات جوية وخلال هذه الفترة وبناء على المعلومات المتوفرة اشارت تقديرات قوة المهام المشتركة إلى أن 1139 مدنيا على الأقل قد قتلوا عن (غير قصد ) بسبب غارات قوات التحالف منذ بداية عملية العزم الصلب.

سبأ [31/ديسمبر/2018]سبأ