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آخر تحديث: الإثنين، 31 - ديسمبر - 2018 الساعة 11:34:44ص
مصرع واصابة عدد من جنود العدو ومرتزقه في عمليات عسكرية
لقي عدد من جنود العدو السعودي والمرتزقة مصرعهم واصيب اخرين في غارات لسلاح الجو المسير وعمليات هجومية وكسر زحوفات وقصف صاروخي ومدفعي استهدف مواقعهم خلال الـ24 ساعة الماضية.
التحالف الدولي : غاراتنا بسوريا والعراق (ربما) قتلت 15 مدنيا بطريق الخطأ
أعلن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد داعش أن الغارات التي تنفذها قواته في كل من سوريا والعراق ربما تكون قد أسفرت في الفترة الأخيرة عن مصرع 15 مدنيا بشكل غير متعمد.
أسعار النفط ترتفع أكثر من 1% لكن تتجه لأول هبوط سنوي منذ 2015
صعدت أسعار النفط في آخر جلسات العام اليوم الاثنين مقتدية بمكاسب أسواق الأسهم لكنها بصدد أول انخفاض سنوي لها في ثلاثة أعوام وسط مخاوف مستمرة من تخمة كؤود في المعروض.
مانشستر يونايتد يفوز على بورنموث 4 / 1 في الدوري الانجليزي لكرة القدم
واصل فريق مانشستر يونايتد صحوته وتمكن من اكتساح ضيفه بورنموث بنتيجة 4 / 1 اليوم في الجولة 20 من الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.
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  اقتصاد
أسعار النفط ترتفع أكثر من 1% لكن تتجه لأول هبوط سنوي منذ 2015
[31/ديسمبر/2018]
سنغافورة – سبأ :
صعدت أسعار النفط في آخر جلسات العام اليوم الاثنين مقتدية بمكاسب أسواق الأسهم لكنها بصدد أول انخفاض سنوي لها في ثلاثة أعوام وسط مخاوف مستمرة من تخمة كؤود في المعروض.

وبحلول الساعة 0645 بتوقيت جرينتش كانت العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة 74 سنتا بما يعادل 1.4 بالمئة إلى 53.95 دولار للبرميل. وانخفض برنت نحو 20 بالمئة في 2018 إثر ارتفاع لعامين.

وسجلت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 45.84 دولار للبرميل، مرتفعة 51 سنتا أو 1.1 بالمئة عن آخر إغلاق لها. والخام منخفض حوالي 24 بالمئة هذا العام.

وارتفعت عقود خام برنت، الذي يعتبر مؤشرا عالميا لأسعار النفط، نحو الثلث بين يناير كانون الثاني وأكتوبر تشرين الأول لتصل إلى 86.74 دولار للبرميل.

سبأ
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