اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أسعار النفط ترتفع أكثر من 1% لكن تتجه لأول هبوط سنوي منذ 2015 سنغافورة – سبأ :

صعدت أسعار النفط في آخر جلسات العام اليوم الاثنين مقتدية بمكاسب أسواق الأسهم لكنها بصدد أول انخفاض سنوي لها في ثلاثة أعوام وسط مخاوف مستمرة من تخمة كؤود في المعروض.



وبحلول الساعة 0645 بتوقيت جرينتش كانت العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة 74 سنتا بما يعادل 1.4 بالمئة إلى 53.95 دولار للبرميل. وانخفض برنت نحو 20 بالمئة في 2018 إثر ارتفاع لعامين.



وسجلت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 45.84 دولار للبرميل، مرتفعة 51 سنتا أو 1.1 بالمئة عن آخر إغلاق لها. والخام منخفض حوالي 24 بالمئة هذا العام.



وارتفعت عقود خام برنت، الذي يعتبر مؤشرا عالميا لأسعار النفط، نحو الثلث بين يناير كانون الثاني وأكتوبر تشرين الأول لتصل إلى 86.74 دولار للبرميل.

سبأ [31/ديسمبر/2018]سبأ