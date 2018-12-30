عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيارات الأرضية في الفلبين إلى 61 قتيلا و 18 مفقودا مانيلا - سبأ :

ارتفعت حصيلة ضحايا الانهيارات الأرضية والفيضانات التي نجمت عن غزارة الامطار في الفلبين إلى 61 قتيلا و 18 شخصا في عداد المفقودين.



واكد المكتب الوطني للحد من مخاطر الكوارث ان 50 شخصا قتلوا في جزيرة "بيكول" بالمنطقة الشرقية و 11 شخصا في منطقة "جزر فيساياس" الشرقية المجاورة.



واوضح مكتب الارصاد الجوية إن شدة المنخفض الاستوائي تراجعت بعد وصوله إلى اليابسة يوم السبت، محذرا من أن الأمطار يمكن أن تستمر في الهطول على الأقاليم الشرقية.



وقال مسؤولو الدفاع المدني الإقليمي إن أكثر من 22 ألف شخص نزحوا بسبب الطقس السيء الذي تسبب أيضا في انقطاع الكهرباء في كثير من المناطق المتضررة.

سبأ [31/ديسمبر/2018]سبأ