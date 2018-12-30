عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ميركل تدعو لقيام ألمانيا بدور أكبر في المسؤوليات العالمية برلين – سبأ :

قالت المستشارة الألمانيّة أنغيلا ميركل أن تعدد القضايا العالمية مثل تغير المناخ والهجرة ومكافحة الإرهاب تستدعي تدخلا أقوى من قبل ألمانيا.



وعبرت ميركل عن الحاجة الماسة "لتدخل ضروري" والاضطلاع بمزيد من المسؤوليات على المستوى العالمي لمواجهة التحديات العالمية.



واضافت ميركل خلال خطابها السنوي لمناسبة العام الجديد أّنه لا يمكن حل التحديات العالمية من جانب الدول التي تقوم بذلك بشكل منفرد.



وقالت "نريد حل كل هذه المسائل ويمكن فعل ذلك على أفضل وجه عندما نأخذ في الاعتبار مصالح الآخرين".

سبأ [31/ديسمبر/2018]سبأ