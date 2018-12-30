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آخر تحديث: الإثنين، 31 - ديسمبر - 2018 الساعة 11:34:44ص
مصرع واصابة عدد من جنود العدو ومرتزقه في عمليات عسكرية
لقي عدد من جنود العدو السعودي والمرتزقة مصرعهم واصيب اخرين في غارات لسلاح الجو المسير وعمليات هجومية وكسر زحوفات وقصف صاروخي ومدفعي استهدف مواقعهم خلال الـ24 ساعة الماضية.
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مصرع واصابة عدد من جنود العدو ومرتزقه في عمليات عسكرية
[31/ديسمبر/2018]
محافظات - سبأ:

لقي عدد من جنود العدو السعودي والمرتزقة مصرعهم واصيب اخرين في غارات لسلاح الجو المسير وعمليات هجومية وكسر زحوفات وقصف صاروخي ومدفعي استهدف مواقعهم خلال الـ24 ساعة الماضية.


وأوضح مصدر عسكري لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان عملية مشتركة لسلاح الجو المسير والقوة المدفعية استهدفتا تجمعا للجنود السعوديين في جبل قيس قبالة جيزان، فيما قتل جنديين سعوديين شرق جحفان.

وأطلقت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية اربعة صواريخ نوع زلزال1 على تجمعات للمرتزقة في جبل قيس، في حين تم استهداف تجمعات للجنود السعوديين ومرتزقتهم في جبل العمود.

وأشار المصدر إلى أنه تم كسر زحف للمرتزقة على مواقع الجيش واللجان قبالة منفذ علب بعسير، فيما تم تدمير آلية عسكرية محملة بالمرتزقة ومصرع وإصابة من عليها بصحراء البقع بنجران.

وفي محافظة الجوف تكبد المرتزقة خسائر في الأرواح والعتاد خلال كسر زحف لهم مسنود بالطيران الحربي والأباتشي في وادي سلبة بمديرية خب والشعف، وتم تدمير مدرعة في المهاشمة وآلية محملة بالمرتزقة وإحراق أخرى في الخليفين بالمديرية.

وأكد المصدر مصرع وأصابة عدد من المرتزقة في عملية هجومية للجيش واللجان على مواقع المرتزقة في قانية بمحافظة البيضاء.

وأفاد المصدر أن عدد من المرتزقة لقوا مصرعهم وجرح اخرين في تفجير استهدفهم في مثلث عاهم بحرض محافظة حجة.

ولفت المصدر إلى أنه تم كسر زحف واسع للمرتزقة استمر أكثر من 7 ساعات مسنود بالطيران على عدد من التباب شمال حرض نتج عنه تدمير ثلاث آليات وسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم.

سبأ
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