رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مانشستر يونايتد يفوز على بورنموث 4 / 1 في الدوري الانجليزي لكرة القدم مانشستر – سبأ :



واصل فريق مانشستر يونايتد صحوته وتمكن من اكتساح ضيفه بورنموث بنتيجة 4 / 1 اليوم في الجولة 20 من الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.



وجاءت اهداف مانشستر يونايتد عن طريق بول بوغبا الذي هدفين في الدقيقتين (5) و33 وماركوس راشفورد في الدقيقة 45 وروميلو لوكاكو في الدقيقة 72 فيمكا احرز هدف بورنموث الوحيد لاعبه ماثان اكي في الدقيقة 47.



وبهذا الفوز يكون مانشستر يونايتد قد حقق فوزه الثالث على التوالي تحت قيادة مدربه الجديد النرويجي اولي سولشاير ليرفع رصيده الى 35 نقطة محتفظا بالمركز السادس في حين توقف رصيد بورنموث عند 26 نقطة في المركز 12

سبأ [31/ديسمبر/2018]سبأ