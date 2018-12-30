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آخر تحديث: الإثنين، 31 - ديسمبر - 2018 الساعة 11:34:44ص
مصرع واصابة عدد من جنود العدو ومرتزقه في عمليات عسكرية
لقي عدد من جنود العدو السعودي والمرتزقة مصرعهم واصيب اخرين في غارات لسلاح الجو المسير وعمليات هجومية وكسر زحوفات وقصف صاروخي ومدفعي استهدف مواقعهم خلال الـ24 ساعة الماضية.
التحالف الدولي : غاراتنا بسوريا والعراق (ربما) قتلت 15 مدنيا بطريق الخطأ
أعلن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد داعش أن الغارات التي تنفذها قواته في كل من سوريا والعراق ربما تكون قد أسفرت في الفترة الأخيرة عن مصرع 15 مدنيا بشكل غير متعمد.
أسعار النفط ترتفع أكثر من 1% لكن تتجه لأول هبوط سنوي منذ 2015
صعدت أسعار النفط في آخر جلسات العام اليوم الاثنين مقتدية بمكاسب أسواق الأسهم لكنها بصدد أول انخفاض سنوي لها في ثلاثة أعوام وسط مخاوف مستمرة من تخمة كؤود في المعروض.
مانشستر يونايتد يفوز على بورنموث 4 / 1 في الدوري الانجليزي لكرة القدم
واصل فريق مانشستر يونايتد صحوته وتمكن من اكتساح ضيفه بورنموث بنتيجة 4 / 1 اليوم في الجولة 20 من الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.
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إيطاليا تفرض رسومًا على دخول السياح الأجانب مدينة البندقية
[31/ديسمبر/2018]
روما – سبأ:
قررت السلطات الإيطالية فرض رسوم مالية، تتراوح ما بين 2,5 يورو إلى 10 يورو على السياح الأجانب الراغبين في زيارة مدينة البندقية وذلك ابتداء من مطلع السنة الجديدة.

ونصت ميزانية إيطاليا للعام 2019، التي صادق عليها البرلمان أمس على أن بلدية البندقية ستأخذ من السياح الأجانب رسم دخول بقيمة 2,5 بورو في المواسم التي تكون فيها الحركة السياحية عادية، وما بين 5 و 10 بورو في مواسم الذروة.

وتعد البندقية ثالث أشهر مدينة في إيطاليا بعد العاصمة روما ومدينة ميلانو وتستقبل أكثر من 19 مليون سائح سنويًا وفق الإحصاءات الرسمية.

سبأ
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