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فوز حزب رئيسة وزراء بنغلاديش بالانتخابات العامة
[31/ديسمبر/2018]
داكا – سبأ:
فاز حزب "رابطة عوامي" برئاسة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة بالانتخابات العامة التي جرت في بنجلادش في وقت سابق من اليوم.

وأعلن الأمين العام لمفوضية الانتخابات في بنجلادش هلال الدين أحمد فوز حزب "رابطة عوامي"، مبينًا أن الحزب حصل على 259 مقعدًا من أصل 298 مقعدًا برلمانيًا، فيما حصل شريكها في الائتلاف الحاكم، حزب جاتيو، بزعامة حسين محمد إرشاد، على 20 مقعدًا، وحزب بنجلاديش الوطني على خمسة مقاعد.

ومن المقرر أن تشكل رئيسة وزراء بنجلاديش الشيخة حسينة حكومة لولاية ثالثة على التوالي.

وسيجري تحديد موعد جديد للانتخابات في دائرة انتخابية واحدة حيث تم تعليق التصويت في بعض مراكز الاقتراع.

سبأ
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