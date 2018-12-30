محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مصلحة الدفاع المدني تكرم خدمة العملاء بشركة يمن موبايل صنعاء - سبأ :

كرمت مصلحة الدفاع المدني اليوم موظفي إدارة خدمة العملاء بشركة يمن موبايل لجهودهم وتعاونهم مع المصلحة.



حيث تقوم خدمة العملاء باتخاذ الإجراءات مع أرقام الهواتف التي يقوم أصحابها بتقديم بلاغات كاذبة واتصالات بطوارئ الدفاع المدني 191، بقصد جعل الخط مشغول، وعدم إتاحة الفرصة للمواطنين تقديم بلاغات عن الحرائق والكوارث.



وفي التكريم .. عبر وكيل المصلحة العميد عبدالكريم معياد، عن شكر قيادة وكوادر الدفاع المدني لشركة يمن موبايل على جهودها وتعاونها المستمر بما يخدم الصالح العام.



فيما ثمن نائب المدير الفني لشركة يمن موبايل معمر ثابت، مبادرة مصلحة الدفاع المدني والتي سيكون لها أثر إيجابي في تحفيز الموظفين على مزيد من العطاء.



وفي ختام الحفل تم توزيع شهادات الشكر والتقدير على موظفي خدمة العملاء بالشركة.



حضر التكريم مدير العلاقات العامة والتوجيه بالمصلحة العقيد خالد الشراحي ومدير مواجهة الكوارث العقيد حسن يحيى المداني ومدير القيادة والسيطرة بالمصلحة العقيد راجح علي معياد ومدير إدارة خدمة العملاء بشركة يمن موبايل عادل المحيا ورئيس قسم خدمة العملاء المهندس فهد المخلافي وعدد من رؤساء الأقسام والعاملين بالشركة.

سبـأ [30/ديسمبر/2018]سبـأ