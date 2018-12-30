المنتخب الوطني يخسر وديا أمام سوريا استعدادا لنهائيات آسيا

أبو ظبي - سبأ :

خسر المنتخب الوطني الأول لكرة القدم أمام نظيره السوري بهدف نظيف، في اللقاء الودي الذي جمعهما اليوم، ضمن استعدادات المنتخبين لنهائيات كأس آسيا التي ستنطلق في الخامس من يناير المقبل في الامارات.



انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، قبل أن يسجل المنتخب السوري هدفه الوحيد عبر مهاجمه عمر خريبين من كرة ثابثة استقرت في الزاوية اليسرى لحارس المنتخب الوطني سعود السوادي في الدقيقة 70.

وتعتبر مباراة المنتخب الذي يقوده المدرب السلوفاكي جان كويسان البروفة الأخيرة قبل خوض منافسات نهائيات كأس آسيا، ضمن المجموعة الرابعة بجانب منتخبات ، إيران، فيتنام والعراق.



ويفتتح المنتخب الوطني مبارياته في البطولة التي يشارك فيها 24 منتخبا، بملاقاة ايران في السابع من يناير المقبل.

[30/ديسمبر/2018]سبـأ