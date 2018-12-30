المنتخب الوطني يخسر وديا أمام سوريا استعدادا لنهائيات آسيا خسر المنتخب الوطني الأول لكرة القدم أمام نظيره السوري بهدف نظيف، في اللقاء الودي الذي جمعهما اليوم، ضمن استعدادات المنتخبين لنهائيات كأس آسيا التي ستنطلق في الخامس من يناير المقبل في الامارات.