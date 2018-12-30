[30/ديسمبر/2018]
تعز - سبأ :
افتتح وكيل محافظ تعز محمد هزاع الحسيني اليوم الدار المجتمعي لإيواء النازحين ومركز التدريب والتأهيل للنساء المعنفات بمنطقة الحوبان.
يهدف الدار التدخل الإنساني لحماية النازحين وتقديم مساعدات نقدية لهم لتنفيذ مشاريع إنتاجية مدرة للدخل تساعدهم على الاعتماد على النفس.
وأشار الوكيل الحسيني إلى أهمية تنفيذ مثل هذه المشاريع الإنسانية لمساعدة النازحين خاصة في ظل استمرار العدوان والحصار.
وحث المعنين وفرع اتحاد نساء اليمن على التوسع في مثل هذه المشاريع الخيرية والإنسانية في جميع المديريات لاسيما مع تزايد حركة النزوح من المناطق الخاضعة لمرتزقة العدوان.
فيما أوضحت رئيسة فرع اتحاد نساء اليمن بالمحافظة أن المركز سيقدم خدمات إنسانية ومشاريع تأهيل وتدريب للنازحين تعود بالفائدة على الأسرة والمجتمع .. مثمنة الدعم الإنساني لمنظمة اوتشا لجهود فرع اتحاد نساء اليمن.
حضر الافتتاح مدير مديرية التعزية حميد علي عبده ونائب مدير مكتب الشؤن الاجتماعية وعدد من المسؤولين وقيادة فرع اتحاد نساء اليمن بالمحافظة.
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