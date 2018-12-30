محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أمن ذمار يلقي القبض على 60 مجندا للعدوان خلال ديسمبر الجاري صنعاء - سبأ :

ألقت الأجهزة الأمنية في محافظة ذمار خلال ديسمبر الجاري، القبض على 60 شخصا ممن تم التغرير بهم و تجنيدهم لصالح العدوان لقتال الشعب اليمني .



ونقل مركز الإعلام الأمني عن مسئول بأمن المحافظة قوله " إن ضبط المجندين تم خلال ترددهم من وإلى معسكرات العدوان ، منهم من كان في طريقه للإلتحاق بالعدوان، وبعد ضبطه اعترف أنه قد استدرج بوعود مالية ".



وأضاف " بينما ضبط البعض بعد عودتهم من معسكرات المرتزقة، بعد أن أدركوا، حجم المؤامرة التي يقوم بها العدوان على بلادنا، والإذلال والإهانات التي يتلقاها المرتزقة "مجندين– وقادة" من قبل ضباط الإحتلال السعودي والإماراتي ونتيجة لذلك قرروا العودة إلى صف الوطن واستغلال قرار العفو العام ".



وقد عبر المغرر بهم عن ندمهم لالتحاقهم بصفوف المرتزقة .. داعين كل من لا يزال في صفوف العدوان العودة إلى الصف الوطني.

سبـأ [30/ديسمبر/2018]سبـأ