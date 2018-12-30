العميد سريع: 31 خرقا للمرتزقة ومماطلة في تنفيذ الاتفاق رغم تواجد الفريق الأممي واللجان المشتركة

صنعاء - سبأ :

قال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع إن العدوان ومرتزقته يماطلون في تنفيذ الاتفاق ويواصلون خروقاتهم لوقف إطلاق النار في الحديدة .. مشيرا إلى ارتكابهم خلال الـ 24 الساعة الماضية بأكثر من 31 خرقا رغم تواجد الفريق الأممي واللجان المشتركة.



وأوضح العميد سريع في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن مرتزقة العدوان نفذوا زحفا باتجاه مواقع قوات الجيش واللجان الشعبية في اتجاه الميسرة في الجاح الأسفل في حين قصفت مدفعية المرتزقة بـتسع قذائف هاون منها سبع على الأحياء السكنية في الدريهمي وقذيفة باتجاه مدينة الشعب وأخرى على قرية الطفسة جنوب الجراحي.



وأشار إلى أن ذلك القصف أدى لاستشهاد أربعة مواطنين هم محمد أحمد صالح قطي وولديه أحمد ومحمد وكذلك المواطن محمد زعبة عشاش، في الوقت الذي واصل طيران العدوان تحليقه بكثافة فوق مدينة الحديدة مع تحليق لطيران الاستطلاع والطيران الحربي فوق الدريهمي والأباتشي على أجواء الفازة.



ولفت إلى أن المرتزقة أطلقوا النار من الأسلحة المتوسطة والخفيفة إلى داخل مدينة الشعب من شمالها وشرقها ومن شمال وجنوب الأمنية والكوعي والخباتية باتجاه الدريهمي في حين أطلق قناصة المرتزقة رصاصاتهم من 22 مايو باتجاه الاتحاد.



وذكر أن قوات الجيش واللجان رصدت جرافة للمرتزقة تقوم باستحداثات شرق مدينة الشعب إلى جانب تحركات مدرعتين و12 طقم منها اربعة أطقم تحمل أفرادا وطقم يحمل معدل ودينتان وتسع سيارات هيلوكس من الغراسي إلى إخوان ثابت وخروج طقم وسيارتان هيلوكس ودينة نفط وقاطرة من إخوان ثابت إلى الهناجر، كما تم رصد تحرك أطقم محملة أفراد شمال شرق و جنوب شرق مدينة الشعب.



وأشار متحدث القوات المسلحة إلى أن طيران العدوان شن 16 غارة على باقي المحافظات منها غارة على صبرين بمحافظة الجوف وغارتان على حيران بمحافظة حجة وغارتان على كتاف وخمس غارات على باقم وثلاث غارات على رازح وغارتان على مدينة صعدة وغارة على محافظة عمران.



وأفاد أن أبطال القوات المسلحة كسروا وأفشلوا اربعة زحوفات لمرتزقة العدوان في حرض بحجة منها زحف مسنود بغطاء جوي ومدفعي باتجاه الهضبة استمر سبع ساعات وزحفان آخران على جبال الهيجة والحصنين وزحف رابع على حيران.



وبين أن المرتزقة تكبدوا خسائر كبيرة حيث سقط العشرات قتلى ومصابين، كما تم تدمير ثمان آليات متنوعة وأن مجموعة من المرتزقة لا تزال محاصرة في جبال الحصنين شرق الحواثلة.



وأوضح أن الجيش واللجان الشعبية صدوا زحفا للمرتزقة استمر ست ساعات على رمدان والمحجر بباقم وزحفا آخر على جبل النمار والهضبة بكتاف بصعدة كما صدوا زحفا للمرتزقة على مربع سلبة بالجوف ودمروا آلية محملة بالمرتزقة وإحراق أخرى في مربع الخليفين إلى جانب إحراق مدرعة في المهاشمة بصاروخ موجه.



وردا على زحوفات وتصعيد مرتزقة العدوان .. أكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة أن أبطال الجيش واللجان الشعبية نفذوا عملية هجومية مباغتة على مواقع المرتزقة في رازح تمكنوا خلالها من تطهير تبتي ثابت والبرج وإحكام السيطرة عليهما وقتل وإصابة العشرات من المرتزقة.

[30/ديسمبر/2018]سبـأ