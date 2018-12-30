محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تفقد سير العمل بمستشفی حفاش الريفي بالمحويت المحويت - سبأ :

تفقد مدير مكتب الصحة بمحافظة المحويت الدكتور أمين محمد حبيش اليوم سير العمل بمستشفی مديرية حفاش الريفي.



واطلع علی مستوی الخدمات والرعاية الصحية التي يقدمها المستشفی للمرضی ..مستمعا من مدير فرع المكتب بالمديرية حميد المنتصر ونائبه الدكتور نائف الضالع ومدير المستشفی الدكتور ناصر الذماري إلی شرح عن سير العمل بأقسام الطوارئ وعمليات الولادة واستقبال ومعالجة مرضی الكوليرا ومدی العناية والتشخيص والاهتمام بالمرضی.



وتفقد الدكتور حبيش مستوی الأداء بقسم الولادة والعمليات القيصرية الذي افتتح الشهر الماضي لتغطية إحتياجات المديرية في إجراء العمليات للحالات الوافدة من القرى والمناطق الريفية.



وناقش لقاء بحضور مدير المديرية خماش حبيش والعاملين بالمستشفی إلی سبل تفعيل جهود مكافحة وباء الكوليرا واستقبال المرضی وآلية معالجة المصابين للحد من إنتشار المرض، وآلية التنسيق للارتقاء بخدمات المستشفی وكذا معالجة الصعوبات وتوفير الاحتياجات.



وثمن مدير مكتب الصحة بالمحافظة جهود المستشفی وقيادته والعاملين وصمودهم خصوصا في ظل ظروف الأزمة الراهنة والتداعيات التي يمر بها الوطن.



فيما أكد مسئولو مكتب الصحة بالمديرية ومستشفی حفاش الريفي مواصلة أدائهم الإنساني لمعالجة المرضی وتقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

سبـأ [30/ديسمبر/2018]سبـأ