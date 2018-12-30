محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل لقاء لمشائخ ووجهاء منطقة العود في إب برئاسة المحافظ صلاح (مصحح)



إب- سبأ:

ناقش لقاء للمشائخ والوجهاء والأعيان في منطقة العود ومحافظة إب اليوم برئاسة المحافظ عبدالواحد صلاح، الأوضاع بالمحافظة والدور الذي يضطلع به الجميع في حفظ الأمن وإفشال مخططات العدوان.



وتطرق اللقاء بحضور وكلاء المحافظة صالح حاجب والدكتور علي الزنم وقاسم العنسي ورئيس فرع المؤتمر الشعبي العام عقيل فاضل والمشرف الاجتماعي يحيى القاسمي وأسرة القتيل في أحداث المشنة في 21 ديسمبر الجاري، إلى الجوانب المتصلة بالأداء الخدمي والأمني بالمحافظة وحل هذه القضية .



وفي اللقاء ثمن المحافظ صلاح حرص الجميع على إستتباب الأمن والاستقرار ومعالجة القضايا لتفويت الفرصة على المتربصين بأمن المحافظة.



وأكد أن محافظة إب بفضل وعي أبنائها لن تنجر للفوضى والعنف الذي يسعى له أعداء الوطن.



وقال" نتعامل مع جميع أبناء المحافظة من منظور متساوي ولن نسمح لدعاة الفتنة أن يمرروا مخططاتهم لشق الصف وإضعاف الجبهة الداخلية، ولن نسمح أن تحولنا أي قضية عن قضيتنا الأساسية المتمثلة في مواجهة العدوان والانتصار للوطن ".



من جانبهم أشاد الحاضرون بحكمة قيادة المحافظة ونهجها لحل القضايا المجتمعية.. مؤكدين وقوفهم صفا واحدا ضد كل من يحاول المساس بالأمن وشق الصف وإثارة الفتن بالمحافظة.



وقد فوضت أسرة القتيل في أحداث المشنة، محافظ المحافظة حل ومعالجة القضية.



سبـأ [30/ديسمبر/2018]سبـأ