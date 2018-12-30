رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل كانتي يمنح تشيلسي الفوز على كريستال بالاس 1-0 بالدوري الإنجليزي لكرة القدم لندن- سبأ:



واصل تشيلسي مطاردة ثلاثي القمة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد الفوز خارج ملعبه 1-صفر على منافسه اللندني كريستال بالاس بفضل هدف نجولو كانتي في وقت مبكر بالشوط الثاني.



واضطر تشيلسي لبذل جهد كبير لكسر مقاومة بالاس الذي جمع 7 نقاط من آخر 3 مباريات وتتضمن الفوز المفاجئ على حامل اللقب مانشستر سيتي لكنه ترك الاستحواذ اليوم للفريق الزائر.



وبعد 35 دقيقة باهتة سدد ويليان ركلة حرة في القائم وسدد روس باركلي في القائم أيضا بعد وقت قصير من ركلة خلفية.



وكسر كانتي الصمت بتسجيل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 51 بعد أن توغل داخل منطقة الجزاء ليتسلم تمريرة ديفيد لويز ثم سدد لاعب فرنسا الفائز بكأس العالم تسديدة منخفضة في الشباك من مسافة قريبة.



وأضاع البديل كونور ويكهام أفضل فرص بالاس بتسديدة مرت فوق العارضة في الدقائق الأخيرة.



ويظل تشيلسي في المركز الرابع بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي الذي يلعب ضد ساوثامبتون الأحد وبفارق نقطتين خلف توتنهام هوتسبير صاحب المركز الثاني و11 نقطة عن ليفربول المتصدر.







سبـأ [30/ديسمبر/2018]سبـأ