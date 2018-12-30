محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل عملية مشتركة لسلاح الجو والقوة المدفعية على مواقع العدو بجيزان جيزان - سبأ :

نفذ سلاح الجو المسير والقوة المدفعية اليوم عملية مشتركة استهدفت مواقع العدو السعودي ومرتزقته في قطاع جيزان.



وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) مصرع وجرح عدد من الجنود السعوديين والمرتزقة في العملية المشتركة التي نفذها سلاح الجو المسير والقوة المدفعية التي استهدفت الجنود السعوديين والمرتزقة في جبل قيس .



وأشار المصدر إلى أن هذه العملية جاءت بعد أقل من 20 ساعة من عملية أخرى نفذها سلاح الجو المسير والقوة المدفعية استهدفت تجمعات مرتزقة الجيش السعودي قبالة السديس في نجران.

سبـأ [30/ديسمبر/2018]سبـأ