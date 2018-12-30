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آخر تحديث: الأحد، 30 - ديسمبر - 2018 الساعة 07:41:16م
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حفل تخرج عدد من ضباط المنطقة العسكرية الخامسة
[30/ديسمبر/2018]
صنعاء - سبأ :

نظمت شعبة التوجيه المعنوي بالمنطقة العسكرية الخامسة اليوم حفل تخرج لعدد من ضباط المنطقة تحت شعار"اليمن تنتصر".


وفي الحفل الذي حضره قائد استخبارات المنطقة العميد رياض بلذي .. ألقيت عدد من الكلمات اكدت أن تخرج هذه الكوكبة من الضباط يمثل إضافة نوعية ورافداً قوياً للقوات المسلحة وتعزيزا لقدراتها الدفاعية بكوادر وخبرات عسكرية مؤهلة تأهيلا عاليا في مختلف التخصصات والعلوم العسكرية البرية والبحرية والجوية، بما يعزز من جبهات الصمود والثبات في مواجهة الغزاة والمرتزقة.

وثمنت الكلمات جهود قيادة المنطقة العسكرية الخامسة في إعداد وتأهيل الضباط وإكسابهم خبرات ومهارات قتالية.

وجددت العهد والولاء لله والوطن وقائد الثورة وللقيادة السياسية والعسكرية العليا في أن يكون الجميع عند مستوى الأمانة والمسئولية الملقاة على عاتقهم جنودا أوفياء لوطنهم وشعبهم مستلهمين شرف الانتماء العسكري وعظمة وقدسية الواجب في الدفاع عن الوطن ومواجهة المعتدين بكل قوة وشدة بأس.

حضر الحفل نائب مدير دائرة القوى البشرية العقيد علي الويسي،و نائب شعبة التوجيه المعنوي بالمنطقة المقدم مطهر الملاهي.

سبـأ
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