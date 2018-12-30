رئيس الوزراء يلتقي رجل الأعمال خالد عبدالنبي

صنعاء-سبأ:

التقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، اليوم رجل الأعمال خالد عبد النبي وعدد من مشائخ وأعيان آل عوذله من أبناء محافظتي أبين والبيضاء.



وفي اللقاء الذي حضره وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي والدولة لشؤون مخرجات الحوار الوطني والمصالحة الوطنية أحمد القُنع، تحدث عبدالنبي عن الضرر الذي طاله بفعل الأحداث الاستثنائية التي يمر بها الشعب والوطن ومواجهتهما لتحالف العدوان السعودي الإماراتي ومرتزقته.



وطالب الحكومة بتفهم حجم الخسارة التي تعرض لها بفعل الضرر الذي طاله والعمل على جبره وتعويضه بشكل منصف.



وأبدى رئيس الوزراء تفهمه لقضيته وحجم الضرر الذي طاله، ووعد بأن يرفع حقوقه إلى المجلس السياسي الأعلى وإلى الجهات المختصة لتعويضه وأنصافه.

[30/ديسمبر/2018]سبأ