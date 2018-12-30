السلطات التونسية تنقذ 45 مهاجرا غير شرعي بسواحلها الشرقية

تونس- سبأ:



أنقذ خفر السواحل التونسي اليوم الأحد، مجموعة من الأشخاص كانوا على متن زورق مطاطي تسربت المياه إلى داخله.



وكشفت تقارير إعلامية أن المجموعة التي تم إنقاذها تتكون من 45 شخصا من جنسيات أفريقية مختلفة، كانوا انطلقوا في عملية هجرة غير نظامية من سواحل زوارة الليبية قبل أن يتعرض زورقهم المطاطي إلى عطب وإلى تسرب الماء إلى داخله.



وتم تسليم المهاجرين إلى السلطات الأمنية بمدينة صفاقس وتكفل فريق من الهلال الأحمر التونسي ومن قسم الحماية بالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بمدهم بالأغذية والملابس.

[30/ديسمبر/2018]سبأ