رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل فيدرر يمنح سويسرا بداية ناجحة بالفوز على البريطاني نوري بكأس هوبمان للتنس هوبمان- سبأ:

فاز روجر فيدرر المصنف الثالث عالمياً على البريطاني كاميرون نوري 6-1 و6-1 ليمنح سويسرا حاملة اللقب بداية ناجحة في كأس هوبمان للفرق المختلطة للتنس اليوم الأحد.



وفي استعداده للدفاع عن لقبه في بطولة استراليا المفتوحة تجاوز فيدرر 3 فرص لكسر إرساله الأول في المباراة قبل أن يعثر على إيقاعه ليتقدم 5-صفر.



وبعد 18 ضربة ناجحة و4 ضربات إرسال ساحقة حسم فيدرر المجموعة الأولى في 31 دقيقة.



وعانى نوري، الذي انتصر على اليوناني ستيفانوس تيتيباس بمجموعتين متتاليتين يوم أمس السبت، لمجاراة فيدرر لتتقدم سويسرا 1-صفر.



وتغلبت بليندا بنتشيتش زميله فيدرر على كاتي بولتر 6-2 و7-5 في مواجهة السيدات لتحسم سويسرا الفوز.



ونال فيدرر البالغ عمره 37 لقب استراليا في آخر عامين بعد مشاركته في بطولة الفرق المختلطة في بيرث.



وبدأت ألمانيا وصيفة البطلة في العام الماضي مشوارها بفوز عندما انتصر كل من ألكسندر زفيريف وأنجليك كيربر بصعوبة في مباراتي الفردي.



وفي ظهوره الأول منذ حصده لقب البطولة الختامية لموسم تنس الرجال في لندن ارتكب زفيريف 45 خطأ سهلا وحقق 39 ضربة ناجحة و8 ضربات إرسال ساحقة لينتصر على الإسباني المخضرم ديفيد فيرير 6-4 و4-6 و7-6.



وبعد المباراة كال زفيريف المديح لفيرير المصنف الثالث عالميا سابقا والذي سيعتزل في العام المقبل.



وانتصرت كيربر المصنفة الثانية عالميا على جاربين موجوروزا بنتيجة 6-2 و3-6 و6-3 لتضع حدا لخمس هزائم متتالية ضد اللاعبة الحاصلة على لقبين في البطولات الأربع الكبرى.

سبأ [30/ديسمبر/2018]سبأ