محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الهيئة النسائية بأمانة العاصمة تسير قافلة شتوية للمرابطين في الجبهات صنعاء-سبأ:

سيرت الهيئة النسائية لأنصار الله بأمانة العاصمة اليوم القافلة الشتوية الثانية، والتي احتوت على ملابس وبطانيات ومواد غذائية، دعماً للمرابطين الجبهات.



وخلال تسيير القافلة، أكدت حرائر أمانة العاصمة استمرارهن في البذل والعطاء وتقديم الدعم للمرابطين في الجبهات دفاعا عن الوطن وأمنه واستقراره.



ودعت الأمم المتحدة والدول الراعية لاتفاق السويد القيام بدورها في الضغط على تحالف العدوان تنفيذ اتفاقات مشاورات السويد.



وأدانت حرائر العاصمة استمرار دول تحالف العدوان ومرتزقته في خروقاتهم لاتفاق إطلاق النار بالحديدة .. مؤكدات أهمية استمرار اليقظة والعمل على رفد الجبهات .



واعتبرن ما حققه الوفد الوطني المفاوض من نجاح يضاف إلى الانتصارات في الميدان .

سبأ [30/ديسمبر/2018]سبأ