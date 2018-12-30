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صعدة : تكريم المزارعين الفائزين بجائزة الشهيد الصماد لإنتاج الحبوب
[30/ديسمبر/2018]
صعدة-سبأ:

كرمت المؤسسة العامة لتنمية وإنتاج الحبوب وقيادة السلطة المحلية بمحافظة صعدة اليوم المزارعين الفائزين بجائزة الشهيد الصماد لإنتاج الحبوب.


وفي حفل التكريم الذي أقيم تحت شعار "يدٌ تحمي ويدٌ تبني" ، بارك محافظ صعدة محمد جابر عوض للمزارعين الفائزين بالجائزة ، مشيرا إلى أهمية التكريم في تشجيع المزارعين على العطاء والإنتاج .

ولفت إلى أن ما يميز جائزة الشهيد الصماد في صعدة أنها اعتمدت معيار الزكاة لتحديد الأكثر إنتاجاً للحبوب، وأعطيت للمزارعين الأكثر إخراجاً للزكاة لمكتب الواجبات ، معتبرا الزراعة جبهة تضاهي الجبهة العسكرية والأمنية في الأهمية .

ودعا محافظ صعده ، وزارة الزراعة إلى إيجاد السدود والحواجز المائية التي تغذي المياه الجوفية ، ودعا المزارعين إلى عدم الإسراف في المياه واستصلاح أكبر قدر من الأراضي الزراعية البيضاء .

وأشاد عوض بالجهود المبذولة من قبل المؤسسة العامة لتنمية وإنتاج الحبوب ومكتب الزراعة في المحافظة في سبيل التوسع في زراعة محاصيل الحبوب الغذائية .

من جانبه أشار المدير التنفيذي لمؤسسة تنمية وإنتاج الحبوب بصعدة أحمد الخالد إلى أن تدشين الجائزة في محافظة صعدة يأتي لتحفيز المزارعين للتوسع في زراعة محاصيل الحبوب وصولا إلى تحقيق معدلات إيجابية من الأمن الغذائي للوصول نحو الاكتفاء الذاتي .

بدوره أكد مدير مكتب الزراعة بالمحافظة المهندس زكريا المتوكل أن الزراعة بمحافظة صعدة توسعت رأسياً وأفقياً وأن كثير من المزارعين استصلحوا أراض زراعية جديدة .

وأشار إلى ضرورة أن يقتني المزارعون شبكات الري الحديث للحد من استهلاك المياه وتوفيرها .

تخلل الحفل مشاركات شعرية وإنشادية وزوامل شعبية ومشاهد مسرحية ركزت على أهمية الزراعة في استمرار التصدي للعدوان الغاشم وتطهير بلادنا من الغزاة والمحتلين .

وفي نهاية الحفل تم تكريم المزارعين الفائزين بحضور رئيس جامعة صعدة وعدد من وكلاء المحافظة ومدراء المكاتب التنفيذية، وعشرات من المزارعين.

سبأ
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