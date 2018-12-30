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آخر تحديث: الأحد، 30 - ديسمبر - 2018 الساعة 07:17:23م
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عملية مشتركة لسلاح الجو والقوة الصاروخية والمدفعية على مواقع العدو بجيزان
[30/ديسمبر/2018]
جيزان-سبأ:

نفذ سلاح الجو المسير والقوة الصاروخية والمدفعية اليوم عملية مشتركة استهدفت مواقع العدو السعودي ومرتزقته في قطاع جيزان.


وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) مصرع وجرح عدد من الجنود السعوديين والمرتزقة في العملية المشتركة التي نفذها سلاح الجو المسير والقوة الصاروخية والمدفعية التي استهدفت الجنود السعوديين والمرتزقة في جبل قيس .

وأشار المصدر إلى أن هذه العملية جاءت بعد أقل من 20 ساعة من عملية أخرى نفذها سلاح الجو المسير والقوة المدفعية استهدفت تجمعات مرتزقة الجيش السعودي قبالة السديس في نجران.

سبأ
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