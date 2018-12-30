محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل لقاءان موسعان بريمة لمناقشة جهود الحشد والتعبئة لمواجهة العدوان ريمة-سبأ:

ناقش لقاء موسع بمديرية الجبين محافظة ريمة اليوم ، ضم مشائخ وأعيان منطقة بني الضبيبي ، سبل تعزيز جهود الحشد والتعبئة لمواجهة العدوان.



وفي اللقاء الذي حضره عدد من مدراء المكاتب التنفيذية ثمن وكيل المحافظة عبدالله الضبيبي ، المواقف المشرفة لقبائل بني الضبيبي في مواجهة العدوان منذ اربعة اعوام.



وأكد ضرورة تحرك ابناء المجتمع لمواصلة مختلف اللقاءات والفعاليات الكفيلة بتعزيز عوامل الصمود في مواجهة العدوان ورفد الجبهات بالرجال والعتاد والقوافل الغذائية.



فيما أكدت الكلمات التي ألقيت في اللقاء على أهمية التفاعل من اللجان المكلفة بالحشد والتعبئة بمختلف المناطق والعزل .



واقر اللقاء تشكيل فرق ميدانية بمنطقة بني الضبيبي للتحشيد والتعبئة وتوزيع مهامها في المجال التوعوي.



إلى ذلك ناقش لقاء موسع بمديرية الجعفرية برئاسة وكيل المحافظة صالح العياضي ضم المشائخ والأعيان والشخصيات الإجتماعية سبل توحيد الجبهة الداخلية لمواجهة تصعيد قوى العدوان.



واستعرض اللقاء آلية تعزيز الصمود والتلاحم بين ابناء القبائل لمواجهة العدوان ومخططاته الرامية إلى تمزيق النسيج الاجتماعي .



وفي اللقاء أكد الوكيل العياضي ضرورة استمرار رفد الجبهات للدفاع عن الوطن إزاء ما يتعرض له من عدوان وحصار جائر .



وأشار العياضي إلى أن هذه اللقاءات تهدف لتدارس الوضع الراهن مع مختلف شرائح المجتمع ومكوناته ومشاربه للخروج بموقف موحد لمواجهة العدوان وإفشال مخططاته التأمرية.



وحث وكيل المحافظة الجميع على مضاعفة جهود التوعية المجتمعية بتعزيز التلاحم والحشد والتعبئة لرفد الجبهات بالمال والرجال.

سبأ [30/ديسمبر/2018]سبأ