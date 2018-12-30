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آخر تحديث: الأحد، 30 - ديسمبر - 2018 الساعة 07:17:23م
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  عربي ودولي
تقطع السبل بسفينتين تحملان مهاجرين في البحر المتوسط مطلع الأسبوع الجاري
[30/ديسمبر/2018]
روما- سبأ:

تقطعت السبل بسفينتين لإنقاذ المهاجرين لمنظمتينألمانيتين غير حكوميتين في البحر المتوسط مطلع هذا الأسبوع مع عدم إبداء أية دولة الرغبة في استقبالهما، مما أدى إلى مطالبات باتخاذ إجراء.


وبحسب وسائل الإعلام فقد علقت سفينة (سي ووتش 3)، التي تديرها منظمة (سي ووتش) غير الربحية في البحر المتوسط لأكثر من أسبوع وعلى متنها أكثر من 30 مهاجرا.

كما أنقذت السفينة (سي-آي) التابعة لمنظمة غير حكومية أخرى 17 شخصًا آخرين كانوا قد تقطعت بهم السبل على متن قارب صيد أمس.

وتبحث كلتا السفينتين عن ميناء آمن.. ونشرت (سي ووتش) على (تويتر) أنه حان الوقت "لتتحمل الحكومة الألمانية المسؤولية".

وهناك خلاف في الاتحاد الأوروبي حول من يجب أن يتحمل المسؤولية عن المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في البحر، وأغلقت مالطا وإيطاليا موانئهما أمام سفن إنقاذ المهاجرين التابعة للمنظمات غير الحكومية.

وكانت مالطا قد احتجزت السفينة (سي ووتش 3) في وقت سابق من هذا العام كجزء من تضييق الخناق.

سبأ
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