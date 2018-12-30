لقاء لمشائخ ووجهاء إب برئاسة المحافظ صلاح

إب-سبأ:

ناقش لقاء للمشائخ والوجهاء والأعيان في محافظة إب اليوم برئاسة المحافظ عبدالواحد صلاح، الأوضاع بالمحافظة والدور الذي يضطلع به الجميع في حفظ الأمن وإفشال مخططات العدوان.



تطرق اللقاء بحضور وكلاء المحافظة صالح حاجب والدكتور علي الزنم وقاسم العنسي ورئيس فرع المؤتمر الشعبي العام عقيل فاضل والمشرف الاجتماعي يحيى القاسمي، إلى الجوانب المتصلة بالأداء الخدمي والأمني بالمحافظة.



وفي اللقاء ثمن المحافظ صلاح حرص الجميع على إستتباب الأمن والاستقرار ومعالجة القضايا لتفويت الفرصة على المتربصين بأمن المحافظة.



وأكد أن محافظة إب بفضل وعي أبنائها لن تنجر للفوضى والعنف الذي يسعى له أعداء الوطن.



وقال" نتعامل مع جميع أبناء المحافظة من منظور متساوي ولن نسمح لدعاة الفتنة أن يمرروا مخططاتهم لشق الصف وإضعاف الجبهة الداخلية، ولن نسمح أن تحولنا أي قضية عن قضيتنا الأساسية المتمثلة في مواجهة العدوان والانتصار للوطن ".



من جانبهم أشاد الحاضرون بحكمة قيادة المحافظة ونهجها لحل القضايا المجتمعية.. مؤكدين وقوفهم صفا واحدا ضد كل من يحاول المساس بالأمن وشق الصف وإثارة الفتن بالمحافظة.

[30/ديسمبر/2018]سبأ