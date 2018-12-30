سياحة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اختيار سلطنة عمان كواحدة من أفضل الوجهات السياحية في العالم لعام 2019م لندن- سبأ:



اختارت صحيفة (الفايناشال تايمز) البريطانية سلطنة عمان كواحدة من أفضل الوجهات السياحية في العالم لعام 2019 في أحدث تقرير أعدته لجنة من كبار خبراء السياحة والسفر في العالم.



وقالت الصحيفة -في تقرير لها تضمن أفضل وجهات السفر في العالم للعام 2019-: إن السلطنة تزخر بالعديد من المقومات السياحية تجعل منها واحدة من أفضل وجهات السفر إضافة إلى افتتاح مطار مسقط الدولي الجديد هذا العام في ظل ما يشهده من نموّ في أعداد المسافرين ووجهات الطيران التي تسير رحلاتها إلى السلطنة.



وأشارت (الفايناشال تايمز) إلى أن زوار السلطنة يهتمون بسياحة المغامرات وركوب الجمال والتسلق وركوب الدراجات والسباحة والتعرف على الطبيعة العمانية الخلابة بجبالها وصحاريها وشواطئها.. واصفة السلطنة بشكل عام بأنها "وجهة رائعة للشمس والثقافة والمغامرة وتتمتع ببنية أساسية سياحية ممتازة".

سبأ [30/ديسمبر/2018]سبأ