محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل طيران العدوان يدمر مشروع مياه ومنزل مواطن بصعدة صعدة -سبأ:

دمر طيران العدوان الأمريكي السعودي خلال الساعات الماضية مشروع مياه ومنزل مواطن بمديريتي سحار وزارح بمحافظة صعدة .



وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان الإجرامي شن غارتين على منطقة الأزقول بمديرية سحار، استهدفتا مشروع مياه، ما أدى إلى تدميره كليا.



وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن أربع غارات على منطقتي الحجلة والقد بمديرية رازح أدت إحداها لتدمير منزل مواطن وتضرر منازل أخرى مجاورة، بالإضافة إلى ثلاث غارات على منطقة آل علي بنفس المديرية وغارتين على منطقة المهاذر بمديرية سحار.

سبأ [30/ديسمبر/2018]سبأ