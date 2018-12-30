محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الرئيس المشاط يلتقي رئيس جهاز الأمن السياسي صنعاء -سبأ:

التقى الأخ مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم رئيس جهاز الأمن السياسي اللواء عبدالقادر الشامي .



جرى خلال اللقاء مناقشة جوانب التنسيق بين الأجهزة الأمنية لحفظ الأمن والاستقرار ومكافحة الجريمة.



وتطرق اللقاء إلى ما حققه جهاز الأمن السياسي خلال العام 2018م وخططه للعام المقبل ما يتواكب مع التحديات الراهنة خاصة في ظل استمرار العدوان .



وأكد الرئيس المشاط أهمية مضاعفة الجهود لتعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية لحفظ الأمن والاستقرار والسكينة العامة وإفشال مخططات العدوان التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا.

سبأ [30/ديسمبر/2018]سبأ