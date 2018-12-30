ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأحد، 30 - ديسمبر - 2018 الساعة 07:17:23م
الرئيس المشاط يلتقي وزير المياه والبيئة ونائب وزير الكهرباء
التقى الأخ مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم وزير المياه والبيئة المهندس نبيل عبد الله الوزير ونائب وزير الكهرباء والطاقة عبد الغني المداني.
طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف موقعاً وسط قطاع غزة فجراً
قصف الطيران الحربي الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، موقعاً شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ما أدى إلى تدميره.
الصناعة تغلق ٤١١ منشأة تجارية مخالفة خلال 26 نوفمبر – 17 ديسمبر 2018
اغلقت وزارة الصناعة والتجارة 411 منشاة تجارية وفرن مخالفة لقائمة الاسعار المخفضة والأوزان المعتمدة منها ، وضبط ١٦٨٥ مخالفة خلال الفترة ٢٦ نوفمبر - ١٧ ديسمبر ٢٠١٨م .
وحدة صنعاء يستعد لإطلاق الملتقى الشتوي الثاني
يستعد نادي وحدة صنعاء لإطلاق الملتقى الشتوي والذي ينظمه النادي للعام الثاني على التوالي.
آخر الأخبار:
رئيس الوزراء يلتقي رجل الأعمال خالد عبدالنبي
السلطات التونسية تنقذ 45 مهاجرا غير شرعي بسواحلها الشرقية
فيدرر يمنح سويسرا بداية ناجحة بالفوز على البريطاني نوري بكأس هوبمان للتنس
الهيئة النسائية بأمانة العاصمة تسير قافلة شتوية للمرابطين في الجبهات
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
مسؤول روسي: روسيا تحت ضغط مستمر خلال عام 2018
[30/ديسمبر/2018]
موسكو-سبأ:

اعتبر مسؤول روسي، بأن العام الـ2018 المنصرم كان صعبا بالنسبة لروسيا بسب استمرار الضغوط عليها من قبل بعض الدول، وفي مقدمتها الولايات المتحدة.


وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مقابلة إلى أن روسيا تخضع "لضغوط مستمرة من قبل أولئك الذين يرون فيها منافِسة على هيمنة ما على صعيد السياسة الدولية. وهذا ما تدل عليه تصرفات الولايات المتحدة التي تقول بكل صراحة إنه لا بد من ردع روسيا والصين. كما لا تروق لها أيضا إيران وكوريا الشمالية".

وأعرب لافروف عن أسف موسكو لمواقف الدول الأوروبية التي لا تبدي استعدادها لخوض سياسات مستقلة خاصة بها و"تتبع الولايات المتحدة حتى في حالات ينافي ذلك بشكل جلي مصالحها القومية".

واستشهد الوزير بتصويت دول الاتحاد الأوربي ضد مشروع القرار الروسي الداعي إلا الحفاظ على معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، وذلك على الرغم من القلق الشديد الذي أبدته الدول الأوربية إزاء قرار واشنطن الانسحاب من هذه المعاهدة.

ولفت إلى أن التفسير الوحيد الممكن للموقف الأوربي لدى التصويت على اقتراح موسكو في مجلس الأمن الدولي هو الفهم المغلوط لمبدأ التضامن، نظرا لما يترتب على تقويض المعاهدة المذكورة من المخاطر المحدقة بالدول الأوربية في حال إعادة نشر الصواريخ الأوروبية على أراضيها واضطرار روسيا إلى اتخاذ خطوات جوابية ضرورية.

وردا على سؤال عن إمكانية إجراء محادثات متكاملة مثمرة بين الرئيسين الروسي والأمريكي في العام المقبل، ذكر لافروف أن الإجابة على هذا سؤال تعود إلى واشنطن، مجددا استعداد موسكو لهذا الحوار، على أساس التكافؤ والاحترام المتبادل ومراعاة مصالح كلا البلدين.

سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
السلطات التونسية تنقذ 45 مهاجرا غير شرعي بسواحلها الشرقية
تقطع السبل بسفينتين تحملان مهاجرين في البحر المتوسط مطلع الأسبوع الجاري
العثور على توابيت فخارية ترجع للعصر الروماني بمدينة دمياط المصرية
انسحاب نحو 40 مرشحا من المعارضة في انتخابات بنجلادش
سلطات الامن الباكستانية تحبط عملية ارهابية في كراتشي جنوب البلاد
اصابة فلسطينيين بالاختناق في مواجهات مع الاحتلال شمال نابلس
ارتفاع ضحايا الاشتباكات في بنغلادش إلى 15 قتيلاً
الخارجية الصينية: بكين مستعدة للعمل مع واشنطن لتنفيذ اتفاق محادثات الأرجنتين
مصرع 22 شخصاً جراء إعصار مداري في الفلبين
مسبار صيني يتأهب للهبوط على الجانب المظلم من القمر
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يدمر مشروع مياه ومنزل مواطن بصعدة
[30/ديسمبر/2018]
استمرار خروقات المرتزقة لاتفاق وقف إطلاق النار بالحديدة وغارات على عدة محافظات
[30/ديسمبر/2018]
طيران العدوان يشن 11 غارة على مناطق متفرقة في صعدة
[29/ديسمبر/2018]
استشهاد طفلين جراء خروقات مرتزقة العدوان في محافظة الحديدة والطيران يستهدف صنعاء وصعدة
[29/ديسمبر/2018]
طيران العدوان يشن خمس غارات على صعدة
[28/ديسمبر/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by