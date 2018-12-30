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منظمة شكرا للإبداع تمنح درع التميز للشخصية المثالية لرئيس مركز الأطراف ورئيسة مؤسسة الرحمة
[30/ديسمبر/2018]
صنعاء-سبأ:

منحت منظمة شكراً للإبداع والتميز اليوم درع التميز للشخصية المثالية للعام 2018م، لرئيس مركز الأطراف والعلاج الطبيعي أحمد حمود السقاف ورئيسة مؤسسة الرحمة للتنمية الإنسانية رقية عبدالله الحجري.


وفي حفل التكريم الذي حضره محافظ حضرموت اللواء لقمان باراس وعضو الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد رئيس قطاع منظمات المجتمع المدني الدكتورة نور باعباد ورئيس قطاع التحري والتحقيق بالهيئة والمتابعة القضائية الدكتور مأمون أحمد الشامي وعدد من المسئولين والشخصيات الاجتماعية، أشار رئيس منظمة شكرا للإبداع والتميز رشاد مأمون الشامي إلى أن هذا التكريم هو للشخصيات التي استطاعت أن تضع بصمات على المستوى المحلي والخارجي في المجال الإنساني.

ولفت إلى أن رئيسة مؤسسة الرحمة للتنمية الإنسانية رقية الحجري استطاعت أن تحتوي الأيتام من جميع المحافظات وبجميع أعمارهم حتى إكمال تعليمهم بالإضافة إلى حصولها على شهادتا الجودة العالمية ايزو للعام 2008 م وحصلت للمرة الثانية على شهادة الجودة من شركة ASR الأمريكية 2013 م.

وبين الشامي أن رئيس مركز الأطراف والعلاج الطبيعي أحمد السقاف استطاع تقديم إنجازات في صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية التي يفتخر بها الجميع والتي تضاهي مراكز الأطراف والعلاج الطبيعي على مستوى الشرق الأوسط، بالإضافة إلى استقبال حالات فوق طاقة المركز الاستيعابية.

بدوره استعرض نائب رئيس المنظمة شادي العبسي أهداف المنظمة في ترسيخ مفهوم التميز والإبداع لدى الأفراد والمؤسسات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص.

وأشار إلى أنه تم خلال العام الجاري تكريم مدرسة الكويت النموذجية بأمانة العاصمة بجائزة أفضل مدرسة مثالية وتكريم الطالبة سلا الدبس بجائزة الرسام المثالي.. لافتا إلى أن المنظمة تسعى خلال العام القادم إلى توسيع أنشطتها وبرامجها.

فيما أشادت رئيسة مؤسسة الرحمة للتنمية الإنسانية بدور منظمة شكرا للإبداع والتميز ومبادرتها في تكريم المبدعين في مختلف المجالات باعتبار منظمات المجتمع المدني شريكه أساسيه في الأعمال التطوعية.

ودعت الحجري الجهات الرسمية والشعبية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية والمبادرات والأفراد إلى التطوع بجزء من أوقاتهم في تقديم خدمات ومشاريع للأيتام.

وفي ختام الحفل تم تسليم رئيس مركز الأطراف والعلاج الطبيعي ورئيسة مؤسسة الرحمة للتنمية الإنسانية درعي التميز للشخصية المثالية للعام 2018م.

سبأ
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