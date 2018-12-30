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العثور على توابيت فخارية ترجع للعصر الروماني بمدينة دمياط المصرية
[30/ديسمبر/2018]
القاهرة- سبأ:

أعلنت وزارة الآثار المصرية العثور على مجموعة من التوابيت الفخارية ذات اللون الأحمر والاسطوانية الشكل في مدينة دمياط شمال شرق القاهرة، ترجع للعصر الروماني.


ونقلت وسائل الإعلام عن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصرية مصطفى وزيري، في بيان له القول: إن بعض التوابيت المكتشفة عليها صور معالم الوجه واضحة من الأنف والفم، والبعض الآخر نقش عليه خطوط غائرة وبعض الأشكال الهندسية.

وأشار إلى أن التوابيت التي اكتشفتها البعثة الأثرية لوزارة الآثار المصرية، العاملة بموقع آثار تل الدير بمدينة دمياط تحتوي على بقايا لبعض الدفنات التي تميزت بوجود الكارتوناج وهي عبارة عن طبقة الجص الأبيض كان يتم وضعها على بعض أجزاء من جسد المتوفي بعد لفه بالكتان.

من جانبها، قالت رئيس الإدارة المركزية لآثار الوجه البحري نادية خضر، إن البعثة عثرت أيضا على العديد من بقايا الأواني الفخارية والتمائم التي يبلغ عددها أكثر من 700 تميمة متنوعة الأشكال والخامات، بعضها على هيئة الإلهة ايزيس وحورس وتاورت، وتميمة القلب، بالإضافة إلى مجموعة من الجعارين مختلفة إلاحجام، والعديد من الرقائق الذهبية المختلفة.

وأشارت إلى انه تم العثور على 5 خواتم ذهبية 3 منهم صغير الحجم يعلوهم عنقود العنب رمز الإله ديو نيسوس عند اليونان وباخوس عند الرومان وهو آله العالم الأخر واله المسرح والخمر، وأخرى على هيئة دولفين ارتبط بالإله بوسيدون إله البحار.

سبأ
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