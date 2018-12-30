انسحاب نحو 40 مرشحا من المعارضة في انتخابات بنجلادش

نيودلهي- سبأ:



كشفت وسائل إعلام بنجلاديشية عن أن ما يزيد على 40 مرشحاً من تحالف المعارضة انسحبوا أثناء التصويت في الانتخابات العامة في البلاد اليوم الأحد بزعم حدوث تلاعب في الأصوات.



ونقلت وسائل الإعلام عن مفوضية الانتخابات القول: إنها تجري تحقيقا في مزاعم ترد من مختلف أنحاء البلاد بحدوث تلاعب في التصويت.



وقال مصدر من المعارضة إن كثيرا من المرشحين انسحبوا بصورة فردية وإن تحالف المعارضة ربما يتخذ قرارا نهائيا بهذا الصدد ويعلنه في وقت لاحق اليوم.



وينافس في هذه الانتخابات نحو 287 مرشحا عن تحالف المعارضة الذي يقوده حزب بنجلادش الوطني.

[30/ديسمبر/2018]سبأ