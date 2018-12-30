محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة آلية دعم مؤسسة سيدات نساء العالمين لمشاريع المياه بالمحويت المحويت -سبأ:

ناقش إجتماع بمحافظة المحويت اليوم خطة تدخل مؤسسة سيدات نساء العالمين التنموية الخيرية لدعم أربعة مشاريع مياه للشرب بمديريات بني سعد والخبت وجبل المحويت.



وتطرق الاجتماع الذي ضم مدير مكتب محافظ المحويت عبدالحميد أبو شمس وأمين عام المؤسسة ذياب درمان، بحضور مدير فرع هيئة إدارة وتنسيق الشئون الإنسانية مطهر شرف ونائبه أحمد مروان، إلی آلية تأهيل وحفر أربعة مشاريع مياه للشرب بمناطق الدحابشة والوحاوح بمديرية بني سعد والمدافن في الخبت وسارع في جبل المحويت.



وتناول الاجتماع جوانب تفعيل الشراكة مع المؤسسة في تمويل مشاريع إغاثية والإسهام في حفر وتأهيل آبار مياه الشرب على ضوء الاحتياج المتزايد والأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعاني منها المواطنين في مختلف مديريات المحافظة.



وأكد الاجتماع أهمية دور المؤسسات الخيرية لمساندة ودعم جهود السلطة المحلية بالمحافظة في استمرار تقديم الخدمات الإغاثيه والإنسانية الضرورية للمواطنين.



ولفت إلى حرص قيادة المحافظة على تسهيل عمل المؤسسة وتذليل الصعوبات التي تواجهها في الميدان .. مثمنا جهود المؤسسة في تقديم الدعم وإغاثة الأسر المحتاجة والمتضررين من الحصار وآخرها توزيع ألف سلة غذائية للمحتاجين بمديرية جبل المحويت.



ونوه أمين مؤسسة سيدة نساء العالمين ذياب درمان ومنسق المؤسسة بالمحافظة يحيى أحمد اليتيم، بعزم المؤسسة علی ترتيب خطوات بدء تنفيذ المشاريع الأربعة التي يستفيد منها أكثر من سبعة آلاف نسمة.



وثمنا جهود قيادة المحافظة في تسهيل مهمة فريق المؤسسة وتذليل الإجراءات لعمل المؤسسة في تنفيذ مشاريعها بمديريات المحافظة.

سبأ [30/ديسمبر/2018]سبأ