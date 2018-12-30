محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الرئيس المشاط يلتقي رئيس الهيئة العامة للزكاة صنعاء-سبأ:

التقى الأخ مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم رئيس الهيئة العامة للزكاة الشيخ شمسان أبو نشطان.



جرى خلال اللقاء استعراض خطط الهيئة للعام القادم وما حققته من نجاحات خلال العام 2018م في تنمية الإيرادات الزكوية.



وتطرق اللقاء إلى سير أعمال الحصر والتقييم لممتلكات الواجبات في المحافظات والمديريات بهدف الحفاظ عليها وتحسين مستوى الأداء والتحصيل لهذه الموارد.



وأشاد الرئيس المشاط بجهود قيادة الهيئة العامة للزكاة والخطوات التي قطعتها خلال الفترة الماضية والتي كان لها الأثر الملموس في تحسين الإيرادات .. لافتا إلى أهمية مضاعفة الجهود خلال الفترة القادمة والحرص على تنمية وحصر الأوعية الإيرادية.

سبأ [30/ديسمبر/2018]سبأ