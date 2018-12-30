ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأحد، 30 - ديسمبر - 2018 الساعة 05:53:07م
الرئيس المشاط يلتقي وزير المياه والبيئة ونائب وزير الكهرباء
التقى الأخ مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم وزير المياه والبيئة المهندس نبيل عبد الله الوزير ونائب وزير الكهرباء والطاقة عبد الغني المداني.
طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف موقعاً وسط قطاع غزة فجراً
قصف الطيران الحربي الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، موقعاً شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ما أدى إلى تدميره.
الصناعة تغلق ٤١١ منشأة تجارية مخالفة خلال 26 نوفمبر – 17 ديسمبر 2018
اغلقت وزارة الصناعة والتجارة 411 منشاة تجارية وفرن مخالفة لقائمة الاسعار المخفضة والأوزان المعتمدة منها ، وضبط ١٦٨٥ مخالفة خلال الفترة ٢٦ نوفمبر - ١٧ ديسمبر ٢٠١٨م .
وحدة صنعاء يستعد لإطلاق الملتقى الشتوي الثاني
يستعد نادي وحدة صنعاء لإطلاق الملتقى الشتوي والذي ينظمه النادي للعام الثاني على التوالي.
آخر الأخبار:
منظمة شكرا للإبداع تمنح درع التميز للشخصية المثالية لرئيس مركز الأطراف ورئيسة مؤسسة الرحمة
العثور على توابيت فخارية ترجع للعصر الروماني بمدينة دمياط المصرية
انسحاب نحو 40 مرشحا من المعارضة في انتخابات بنجلادش
مناقشة آلية دعم مؤسسة سيدات نساء العالمين لمشاريع المياه بالمحويت
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
الرئيس المشاط يلتقي رئيس الهيئة العامة للزكاة
[30/ديسمبر/2018]
صنعاء-سبأ:

التقى الأخ مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم رئيس الهيئة العامة للزكاة الشيخ شمسان أبو نشطان.


جرى خلال اللقاء استعراض خطط الهيئة للعام القادم وما حققته من نجاحات خلال العام 2018م في تنمية الإيرادات الزكوية.

وتطرق اللقاء إلى سير أعمال الحصر والتقييم لممتلكات الواجبات في المحافظات والمديريات بهدف الحفاظ عليها وتحسين مستوى الأداء والتحصيل لهذه الموارد.

وأشاد الرئيس المشاط بجهود قيادة الهيئة العامة للزكاة والخطوات التي قطعتها خلال الفترة الماضية والتي كان لها الأثر الملموس في تحسين الإيرادات .. لافتا إلى أهمية مضاعفة الجهود خلال الفترة القادمة والحرص على تنمية وحصر الأوعية الإيرادية.

سبأ
  المزيد من (محلي)
منظمة شكرا للإبداع تمنح درع التميز للشخصية المثالية لرئيس مركز الأطراف ورئيسة مؤسسة الرحمة
مناقشة آلية دعم مؤسسة سيدات نساء العالمين لمشاريع المياه بالمحويت
صد زحف لمرتزقة العدوان في خب والشعف بالجوف
الرئيس المشاط يلتقي وزير المياه والبيئة ونائب وزير الكهرباء
بدء الدورة التدريبية الـ 13 حول فن التحقيق الجنائي وجمع الاستدلال
مناقشة سير العمل في منطقة بريد ذمار
اجتماع للسلطة المحلية والمكاتب التنفيذية في السياني وذي السفال بإب
أبناء عزلة العلافة وجبل حجاج بالسدة يعلنون النفير العام
اختتام دورة في الإسعافات الأولية بصعفان في صنعاء
محافظ ذمار يتفقد سير العمل بصندوق النظافة والتحسين
العدوان السعودي على اليمن
استمرار خروقات المرتزقة لاتفاق وقف إطلاق النار بالحديدة وغارات على عدة محافظات
[30/ديسمبر/2018]
طيران العدوان يشن 11 غارة على مناطق متفرقة في صعدة
[29/ديسمبر/2018]
استشهاد طفلين جراء خروقات مرتزقة العدوان في محافظة الحديدة والطيران يستهدف صنعاء وصعدة
[29/ديسمبر/2018]
طيران العدوان يشن خمس غارات على صعدة
[28/ديسمبر/2018]
العدوان يشن غارتين على مديرية همدان بصنعاء
[28/ديسمبر/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by