سلطات الامن الباكستانية تحبط عملية ارهابية في كراتشي جنوب البلاد

اسلامآباد-سبأ:

أحبطت سلطات الأمن الباكستانية اليوم بنجاح عملية إرهابية كبيرة في مدينة كراتشي جنوب البلاد.





وأوضحت الشرطة الباكستانية في بيان لها, أن فرقة مكافحة الإرهاب داهمت أحد المواقع في مدينة كراتشى بناء على معلومات استخباراتية، حيث قام المشتبه بهم بإلقاء قنبلة يدوية وطلقات نارية على سيارة للشرطة أثناء مداهمتها لهم.





وأضافت أن فرقة مكافحة الإرهاب تمكنت من إلقاء القبض على 5 مشتبه بهم خلال المداهمة التي لم تسبب في حدوث أي خسائر في الأرواح، مشيرًا إلى أنهم اعترفوا خلال التحقيق بالتخطيط لشن هجوم إرهابي كبير نهاية السنة الميلادية في كراتشي.





كما أوضح البيان أن الشرطة صادرت خلال العملية دراجة نارية ملغمة بالمتفجرات، وثلاث قنابل يدوية وأسلحة وذخيرة.

[30/ديسمبر/2018]سبأ